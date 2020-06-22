جاستن بيبر يخرج عن صمته بعد تهمة الاعتداء الجنسي

رد الفنان العالمي جاستن بيبر، أمس الأحد، على تهمة الاعتداء الجنسي، التي راجت حوله، منذ أول أمس السبت، إذ اتهمته فتاة بالاعتداء عليها عام 2014.

ونشر نجم البوب الأمريكي، مجموعة من التغريدات، ليفند ما راج عنه، موضحا أنه سيلجأ إلى السبل القانونية، بعد محاولة إلصاق التهمة به.

وشارك بيبر مجموعة من الصور، ورسائل البريد الإلكتروني، ليؤكد أنه لم يكن في التاريخ، الذي تحدثت عنه صاحبة الاتهام، في الفندق، الذي ادعت أنها تعرضت للاعتداء داخله.

واتهمت فتاة، قدمت نفسها باسم دانييل، في تغريدة يوم السبت على تويتر، الفنان جاستن بيبر بالاعتداء عليها في فندق، بعد حفل موسيقي أقامه في ولاية تكساس الأمريكية.