مقدسيون للاتحاد الأوروبي: تحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهرت عائلات مقدسيّة، اليوم، الإثنين، قبالة مقرّ الاتحاد الأوروبيّ للمطالبة بالتحرّك ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وتعاني مدينة القدس من هدم للمنازل ومصادرة أهالي المدينة وملاحقة سياسيّة وصولا إلى إعدامات ميدانيّة في الشّوارع.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها "عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي الوجه القبيح للاحتلال"، و"الاحتلال باطل وإلى زوال".

وطالب المتظاهرون الاتحاد الأوروبي بالتحرّك مع تصاعد هذه الاعتداءات، عبر رسالة سلّمها المتظاهرون للممثليّة الأوروبية.

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وقال خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، "في هذه الوقفة، نريد أن نُسمع صوتنا للعالم، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية تجاه مدينة القدس"، وأضاف "نحن نقول للاتحاد الأوروبي إنّ عليه أن يتحرك وعلى جميع المؤسسات الدولية أن تتحرك، فلا يجوز هذا السكوت وهذا الصمت المريب من الدول العربية والمؤسسات الدولية".

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين بالقدس والاعتقالات والإبعادات عن المسجد الأقصى.

وأضاف الشيخ صبري "أتينا لنؤكد على حقنا الشرعي في هذه المدينة وإننا مرابطون وأصحاب حق، وصاحب الحق يبقى قويا"، وتابع "إجراءات الاحتلال مرفوضة وتعسفية، وزادت وتيرتها في هذه الأيام لانشغال العالم العربي والإسلامي عن هذه المدينة، وانحراف البوصلة عن مدينة القدس مما جرأ الاحتلال لأن يقوم بهذه الإجراءات التعسفية كهدم المنازل والاعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وقتل الأبرياء بمن فيهم الشهيد إياد الحلاق (شاب مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة)".