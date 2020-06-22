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مقتل 23 عنصراً حوثياً بنيران القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء 

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 عنصراً حوثياً بنيران القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء  والان مع التفاصيل

الإثنين 22 يونيو 2020

صورة أرشيفية

لقي ما لا يقل عن 23 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران القوات الحكومية في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

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وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في إحدى شعاب جبهة صلب وأطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق ومواقع أخرى في مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، ومنها تدمير 3 آليات وأربعة أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

 

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