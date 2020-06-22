عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اليابلي في الخوخة جنوب الحديدة 

الإثنين 22 يونيو 2020

ضمن مساعيها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة النازحين، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم اليابلي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

واستقبلت العيادة الطبية عشرات النازحين من الأطفال والنساء والرجال المرضى بامرض القلب والسكر والحميات والأمراض المعوية وأمراض الجلد.

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وقام طاقم العيادة الطبية بمعاينة المرضى وتقييم حالاتهم وتقديم الخدمات الصحية وصرف الأدوية المجانية اللازمة.

وأكد طاقم العيادة على استمرار هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى جميع النازحين بالمخيمات في مختلف مناطق الساحل الغربي.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت الأسبوع الماضي عيادة طبية متنقلة إلى مخيم العليلي بمديرية الخوخة، في إطار جهودها الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة.