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مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الأممي بتنفيذ مهمته

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أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لآداء مهمته .

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الآنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة ، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته .

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