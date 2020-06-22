شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الأممي بتنفيذ مهمته والان نبدء بالتفاصيل
واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الآنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة ، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته .
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