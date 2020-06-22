شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالسماح للمقرر الأممي بتنفيذ مهمته والان نبدء بالتفاصيل

أدان مجلس حقوق الإنسان عدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وعدم سماحها للمقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران من زيارة البلاد لآداء مهمته .

واعتمد المجلس في ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الآنسان المنعقدة في جنيف قرارا بتجديد ولاية المقرر الأممي لمدة سنة جديدة ، مطالبا إيران بالتعاون الكامل معه والسماح له بزيارة البلاد وتقديم جميع المعلومات اللازمة له لتنفيذ مهمته .