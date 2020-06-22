اجرام بغداد تعلن اعتقال متهمين اثنين بخطف فتاة وقتلها شرق العاصمة

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهمين اثنين بخطف فتاة وقتلها شرق العاصمة.

وقالت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب مكافحة اجرام (حسينية المعامل) تمكن من التوصل الى متهمين اثنين والقبض عليهما وذلك لقيامهما بخطف وقتل فتاة شرق العاصمة بغداد عام ٢٠١٧ حيث تم تسجيل الحادث في حينها ضد فاعل مجهول وتم توقيفهما وفق احكام المادة (٤٠٦) ق.ع".

وأضاف البيان أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام (ابي غريب) قامت بالقاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (مليوني دينار عراقي مع مصوغات ذهبية) من داخل احدى الدور السكنية وقد تم توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٤) ق.ع".