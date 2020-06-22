محافظ كربلاء يصدر بيانا بشان حريق المستشفى التركي ويؤكد: لن يؤثر على موعد الافتتاح



اصدر محافظ كربلاء نصيف الخطابي بيانا بشأن الحريق الذي اندلع اليوم في المستشفى التركي بالمحافظة، مؤكدا ان الحريق لن يؤثر على افتتاح المستشفى المزمع قريبا.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على خلفية اندلاع حريق في بناية المستشفى التركي امر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي باجراء تحقيق فوري من الدفاع المدني والادلة الجنائية وكافة الجهات المختصة للوقوف على اسباب الحادث".



واشار الخطابي بحسب البيان الى ان "الحريق نشب في احد مخازن المستشفى ويحوي على مواد مخزنية وتمت السيطرة عليه بشكل سريع من قبل فرق الدفاع المدني"، مؤكدا ان "هذا الحادث لن يؤثر على افتتاح المستشفى المزمع ان يكون قريبا وهذا ماتم تأكيده خلال الاتصال الذي اجري مع وزير الصحة ومكتب رئيس الوزراء".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، ان حريقا اندلع في المستشفى التركي بمحافظة كربلاء، قبل ان تعلن مديرية الدفاع المدني قبل قليل عن اخماد الحريق و فتح تحقيق في الحادث.