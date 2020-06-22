اللجنة العليا: لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم بغداد

أكدت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة، الاثنين، عدم وجود فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد.
وذكرت الغرفة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد، والاستثناءات الممنوحة للصحفيين والملاكات الصحية والقوات الأمنية باقية".
وأضافت أنه "تم تشديد الإجراء على المحال التجارية التي تصل إلى إغلاقها بالشمع الأحمر وفرض غرامات مالية على الأشخاص غير الملتزمين بلبس الكمامات".
وأوضحت غرفة العمليات، أنه "تقرر منع التجمعات كالمناسبات (العزاء والأعراس) ويتعرض المخالف إلى عقوبات قانونية".
وأضافت أنه "تم تشديد الإجراء على المحال التجارية التي تصل إلى إغلاقها بالشمع الأحمر وفرض غرامات مالية على الأشخاص غير الملتزمين بلبس الكمامات".
وأوضحت غرفة العمليات، أنه "تقرر منع التجمعات كالمناسبات (العزاء والأعراس) ويتعرض المخالف إلى عقوبات قانونية".
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