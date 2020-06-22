الدفاع المدني تعلن اخماد حريق المستشفى التركي في كربلاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق مستشفى التركي في كربلاء، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "10 فرق تابعة الى الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مشروع المستشفى التركي (قيد الانشاء) في قضاء الحر المكون من ٦ طوابق والعائد لدائرة الصحة العامة لمحافظة كربلاء المقدسة".
وأضاف البيان أن "الحريق اندلع داخل غرفة مستخدمة كمخزن مؤقت للأجهزة الطبية مع مخزن اخر يحتوي على مواد تستخدم للسقوف الثانوية واجهزه تبريد مركزي لقسم الأشعة في الطابق الارضي من المستشفى"، مشيرا الى أن "فرق الانقاذ باشرت باستخدام الكاميرات الحرارية المتطورة بهدف العثور على العمال المحاصرين نتيجة كثافة الدخان المنبعث من الحريق وتمكنت من إخراج 9 عمال بصحة جيدة مع إخراج اثنين آخرين بحالة اختناق شديد احدهم تركي الجنسية".
ولفت البيان الى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق مع استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق".
وأضاف البيان أن "الحريق اندلع داخل غرفة مستخدمة كمخزن مؤقت للأجهزة الطبية مع مخزن اخر يحتوي على مواد تستخدم للسقوف الثانوية واجهزه تبريد مركزي لقسم الأشعة في الطابق الارضي من المستشفى"، مشيرا الى أن "فرق الانقاذ باشرت باستخدام الكاميرات الحرارية المتطورة بهدف العثور على العمال المحاصرين نتيجة كثافة الدخان المنبعث من الحريق وتمكنت من إخراج 9 عمال بصحة جيدة مع إخراج اثنين آخرين بحالة اختناق شديد احدهم تركي الجنسية".
ولفت البيان الى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق مع استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاثنين، ان حريقا اندلع في المستشفى التركي بمحافظة كربلاء.
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