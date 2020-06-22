انت الان تتابع روسيا تسجل 7600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية سجلت روسيا اليوم الاثنين 7600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الحالات في البلاد إلى 592280 حالة وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم. وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا إن 95 شخصا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع الحصيلة الرسمية لحالات الوفاة إلى 8206 حالات.

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