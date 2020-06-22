الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

طرابلس، أنقرة - الخليج 365



أكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا.

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وأضاف الاتحاد وفق ما تداولته وسائل الإعلام، "ليبيا ليست بحاجة للتصعيد والتدخلات الخارجية تؤجج النزاع".

ودعا الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى وقف للنار في ليبيا.

وطالب الاتحاد الأوروبي يطالب باستئناف محادثات 5+5 حول ليبيا.