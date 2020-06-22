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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
طرابلس، أنقرة - الخليج 365
أكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تتحدث بلغة القوة وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا.
وأضاف الاتحاد وفق ما تداولته وسائل الإعلام، "ليبيا ليست بحاجة للتصعيد والتدخلات الخارجية تؤجج النزاع".
ودعا الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى وقف للنار في ليبيا.
وطالب الاتحاد الأوروبي يطالب باستئناف محادثات 5+5 حول ليبيا.
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