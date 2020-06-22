شباب الصحفيين بمصر تهاجم اية حجازي: تروج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية..وزوجها تخصص تقارير مضروبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوماً عنيفاً على الناشطة المصرية الوهمية المدعوة أية حجازي بعد ترويجها لأفكار جماعة الاخوان الارهابية وتعاونها مع العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد



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وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي:اللي عذبت الاطفال وبتسرحهم واستغلت الثغرات القانونية علشان يطلعوا براءة وعشان يرموا الطوب على القوات الأمنية ليس غريباً عليها أن تتواصل مع جماعة الدم والخراب.

وأضاف طوالة:اللي بتسمح بإغتصاب الاطفال ليس بعيداً عنها إن تدافع عن العنصرية والسجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسياً”.

وقال رئيس الجبهة :مش دي اللي جوزها سافر تركيا عشان يعمل تقارير إعلامية ضد البلد، مش دي اللي بتأيد تعذيب الشرطة الامريكية للسود وبتأيد العنصرية