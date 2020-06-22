شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اتفاق مبدئى لتحالف انتخابى بين مستقبل وطن وعدد من الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد بالأمس اجتماع مع عدد من الأحزاب يضم كلا من الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل،ويعد هذا اللقاء أول الاجتماعات للاتفاق على تحالف انتخابى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا اللقاء لم يشمل أى اتفاق بشأن تفاصيل التحالف إلا الاتفاق المبدئى بأن يكون هناك تحالف انتخابي بين هذه الأحزاب وآخرين، سيتم عقد لقاءات معهم خلال الأيام المقبلة منها اليوم الثلاثاء جلسة مع كيانات سياسية آخرى، وتم التأكيد على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والحرص على ذلك فى اختيارات التحالف للاستحقاقات والبرلمان المقبل.

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وحسب البيان الصادر عن حزب مستقبل وطن والمنشور على موقعهم الرسمى، فقد تناول اللقاء أهم المستجدات على الساحة السياسية، وكيفية مساندة الدولة في التحديات القائمة، وكذلك آلية تفعيل دور الأحزاب فى صناعة الوعي الوطني، ومحاربة الأفكار والآراء المتطرفة.

وأكد أن الحزب مستقبل وطن، وضع على أجندته الأسبوعية، عقد عدة لقاءات، مع السادة رؤساء الأحزاب، حيث يستكمل الحزب يومى "الاثنين والثلاثاء"، تلك اللقاءات، التى تهدف إلى تبادل وجهات النظر، ووضع أُطُر التعاون فيما بينها، بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة.

وكان قد حسم مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، الموافقة النهائية نهائياً بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.