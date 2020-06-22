شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يرصدون خيانة الإخوان لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيديو مجمع يظهر فيه مجموعة من المذيعين العاملين فى قنوات الإخوان يعلنون خلاله تأييدهم لتركيا وأردوغان وهجومهم الصريح على مصر، عبر الشاشات الإخوانية التى تبث من إسطنبول.

ويظهر فى الفيديو أبرز المذيعين العاملين فى قنوات الإخوان مثل معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وصابر مشهور وآخرين، حيث اتفقوا خلال الفيديو على إظهار الولاء لاردوغان ضد وطنهم مصر والهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.

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وأثار الفيديو غضب المعلقين على شبكات التواصل الإجتماعى، حيث اعتبروا ما جاء فيه خيانة واضحة، وعلق حساب شئون تركية قائلا: "الله يلعن اللى جابتكم يا ولاد الحرام".

وعلق ناشط عربى قائلا: "‏‎‎هل هؤلاء في الحقيقة مصريين وعرب وهل مازالوا يحملون الجنسية المصرية والله لو بيدي أعلقهم بمشانق أمام العالم كله"، بينما علق آخر قائلا: "‏‎التاريخ مليء بالخونة، ودلوقتي مليء بالأوساخ".

تجدر الإشارة إلى أن الساعات الماضية كانت كاشفة تماما حيث دارت ماكينة التغريدات الإخوانية على شبكات التواصل الاجتماعى بأوامر أجهزة الاستخبارات التركية بعد الصدمة التى أحدثتها لهم كلمة الرئيس السيسى، واللافت أن التغريدات تكاد تكون نسخة بالكربون من بعضها البعض، ما كتبه حسام الشوربجى هو تقريبا نسخة طبق الأصل مما كتبه الصحفى القطرى جابر الهرمى، وما كتبه سامى كمال الدين هو تنويعة فى نفس نغمة التبعية فى خدمة إردوغان.