شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تسلم مديرية الصحة بالمنوفية مستلزمات طبية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة حزب المصريين الأحرار، الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بحضور كلا محمد موسى نائب محافظ المنوفية - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، حيث قاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتى اشتملت على:

عدد 10000 كمامة ألتراسونك

عدد 100 علبة جوانتي لاتيكس ماليزي

عدد 200 لتر كحول 70 %

عدد 500 عبوة كحول هاند جيل معقم

عدد 200 كحول بخاخ 100 ملم

عدد 140 فيس شيلد

عدد 50 بدلة عزل ووتر بروف

يأتى ذلك فى إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم للمواطنين في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

يذكر أن ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و ممثلو حزب النور، قد التقوا الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان، و الدكتور عربي محمد عبدالعال مدير مستشفى ادفو العام و بحضور الدكتورة مروة حسين حامد مدير مستشفى حميات ادفو، و قاموا بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية، و التي إشتملت على:

1 ٢٥٠٠ كمامة طبية

2 ٢٠ علبة جوانتي طبي

3. ٥٠ جوان طبي استعمال مره واحده

4. ٥٠٠٠ اوڤر شوز

5. ٢٠٠٠ اوڤر هيد

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6. ٨ منظم اكسچين بالمرطب

7. ١٠ ماسك ريسرفوار

8. ٢ بدلة عزل بالنظارة

كما التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلو حزب النور، الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور عربي محمد عبدالعال مدير مستشفى ادفو العام، بحضور الدكتورة مروة حسين حامد مدير مستشفى حميات ادفو، حيث قاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية، والتى اشتملت على: