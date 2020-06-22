برلمانية المؤتمر : "الاعلى للقبائل الليبية" كشف الأهداف الشيطانية لأردوغان

وقال " الشريف " فى تصريحات له اليوم الاثنين، إن المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية كشف الاهداف الخبيثة الشيطانية للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب من وراء محاولاته لاحتلال وغزو ليبيا عندما أكد ان دعم النظام التركى للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة يهدف فى الأساس لتمكين واعادة احياء جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب فى شمال إفريقيا والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب فى المنطقة العربية وافريقيا عموما.

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وأكد الشريف، ضرورة دعم دعوة المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية للتصدى لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي وتأييد مطالبته بالدعم المصرى المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبى فى إعادة بناء مؤسسات الدولة تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وحفاظا على الأمن القومى العربى وفى مقدمتها ليبيا ومصر.

وطالب الشريف، المجتمع الدولى دعم ليبيا لتنفيذ المطالب المشروعة والعادلة للمجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية للحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية والشعب الليبيى الشقيق وانقاذه من المليشيات والدواعش والمرتزقة الاردوغانيين ومؤكدا ان الدعم العربى والدولى لليبيا اصبح ضرورة حتمية للقضاء على الاحتلال والغزو والتدخل التركى الشئون الداخلية لليبيا