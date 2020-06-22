تعاون مغربي جزائري بين “تيوتيو” ونجم الراب “لاكريم”- فيديو

أصدر المغني المغربي إلياس “تيوتيو” ونجم الراب الفرنسي الجزائري الأصل “لاكريم”، أمس الأحد، عملا غنائيا مشتركا بعنوان “folle de lui”.

العمل الجديد لـ”تيوتيو”، واصل من خلاله تقديم نوعية الأغاني نفسها، المشهور بها، والتي تعتمد على إيقاعات حماسية، لكن بلمسة الراب الفرنسي مع لاكريم.

ويتوقع أن يحقق العمل نسب مشاهدة مهمة، من منطلق أن أعمال تيوتيو، التي تعتمد في جلها على موسيقى من نفس نوع المستخدمة في جديده، حققت ملايين المشاهدات، وجعلت قناته تصنف 3 أنجح قناة لفنان مغربي في يوتوب، بما يفوق مليار مشاهدة في المجموع.

النجم لاكريم، المعروف في فرنسا، وشمال إفريقيا بشكل كبير، سبق أن تعاون مع فنانين مغاربة من بينهم مجموعة الراب شايفين، وكذلك الرابور “ماد”.