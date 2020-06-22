المساعدات المغربية تصل إلى مفوضية الاتحاد الافريقي في أديس أبابا

وصلت صباح اليوم الاثنين، إلى أديس أبابا المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الدعم المخصص، بتعليمات الملك محمد السادس، للعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل مواكبتها في جهودها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وجرى حفل استلام هذه المساعدات بمطار بولي الدولي من طرف مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة.
وتهدف هذه المساعدات إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد – 19، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك في 13 أبريل 2020، باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل، لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة.
وتمكن هذه المبادرة من تقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة.
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