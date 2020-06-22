ريال مدريد يخطف صدارة الليغا بعد فوز شاق على سوسيداد

تمكن النادي الملكي، ريال مدريد، من انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي، برشلونة، عقب فوزه، ليلة أمس الأحد، على ريال سوسيداد في الجولة الـ30 من الدوري.

وحقق ريال مدريد انتصارًا شاقا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد “2-1″، على ريال سوسيداد، إذ سجل سيرجيو راموس هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبنزيما في الدقيقة 70، بينما أحرز ميكيل ميرينو هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، ليخطف بذلك صدارة الدوري الإسباني بفارق المواجهات المباشرة مع فريق برشلونة، الذي تعادل، أول أمس السبت، مع فريق إشبيلة لتشتعل بذلك المنافسة بين الفريقين على الدوري الإسباني.