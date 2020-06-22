أميركا: قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار بكارولينا الشمالية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل شخصان، وأصيب 7، اليوم الإثنين، في إطلاق نار بمدينة شارلوت، أكبر مدن ولاية كارولينا الشمالية الأميركية، فيما تعرّض شخص واحد على الأقل في ثاني جريمة إطلاق نار بمنطقة الاحتجاج في سياتل في أقل من 48 ساعة.

وقال نائب قائد شرطة ولاية كارولينا، جوني جينينغز، إنّ شخصين تأكد مقتلهما خلال إطلاق النار، فيما أصيب 7 أشخاص، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفاد جينينغز بإصابة 5 أشخاص أخرين إثر تعرضهم لحوادث سير عقب إطلاق النار.

وأوضح أن الشرطة تعتقد بوجود عدة مشتبه بهم مشاركين في إطلاق النار، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق ذي صلة، قالت الشرطة إن شخصا واحدا على الأقل أُصيب في ثاني حادث إطلاق نار بمنطقة الاحتجاج في سياتل في أقل من 48 ساعة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في المنطقة القريبة من وسط مدينة سياتل والمعروفة باسم "مظاهرة احتلال الكابيتول هيل"، حسبما كتبت شرطة الولاية عبر "تويتر"، مضيفة أنه تم نقل شخص إلى المستشفى مصابا بطلقات نارية.

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وقالت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي، سوزان غريغ، في بيان إن الشخص وصل في سيارة خاصة وكان في حالة خطيرة.

وتشكلت منطقة الاحتجاج بعد أسابيع من المظاهرات في المدينة على وحشية وعنصرية الشرطة، التي أثارها قتل الشرطة لجورج فلويد، في مينيابوليس.

وجاء إطلاق النار أمس الأحد في أعقاب إطلاق نار وقع قبل الفجر يوم السبت في متنزه داخل المنطقة أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 19 عاما وإصابة آخر يبلغ من العمر 33 عاما بجروح خطيرة.

وفر المشتبه به أو المشتبه بهم في إطلاق النار الأول من مكان الحادث، ولم يتم القبض على أحد حتى أمس الأحد، بحسب المحقق، مارك جاميسون.

ولم يتضح على الفور المكان الذي وقع فيه إطلاق النار مساء الأحد داخل المنطقة.