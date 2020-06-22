اعتقال مساعد وزير وموظف بكلية سخنين بشبهة الفساد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوحدة (لاهاف 433) صباح اليوم الاثنين، شخصين الاشتباه بتورطهما بمخالفات "غسل أموال" ورشوة.

ووفقا للشرطة فإنها تجري تحقيقا في هذه الشبهات بمرافقة سلطة الضرائب وبالتعاون مع السلطة للأوراق النقدية وبمرافقة النيابة العامة في لواء القدس، ضد المشتبهين.

وبحسب ما نشرته صحيفة (معاريف) اليوم، فإن المشتبه الأول يعمل في مكتب وزاري مسؤول عن مراقبة عمل الكليات، والثاني يعمل في شبكة كليات "سخنين"، وذلك في أعقاب تطورات في التحقيق الذي انتقل إلى المرحلة العلنية، يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2020 حول مخالفات تتعلق بنزاهة العمل والفساد، وجرى اعتقالهما.

وفي وقت سابق من العام، اعتقلت الشرطة مساعد وزير على ذمة التحقيق، في وحدة مكافحة جرائم الاحتيال (لاهاف 433) إثر الاشتباه بتنفيذه مخالفات أخلاقية وأخرى تتعلق بالفساد، ويشتبه بأن العامل تلقى رشاوى وقام بالعديد من مخالفات النصب وخيانة الأمانة من خلال وظيفته.

وتتمحور الشبهات حول قيام المشتبه بالتدخل بأمور مقاولين ومزودي خدمات بشكل غير قانوني، وفتح التحقيق بعد استجواب بعض المشتبهين في قضية أخرى، لها علاقة بقضية اعتقال المساعد السابق لرئيس الدولة، ضمن هذه القضية.