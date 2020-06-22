تغيير ياباني بوضع جزر متنازع عليها مع الصين يهدد بتصعيد محتمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق مجلس مدينة إيشيجاكي في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يغير وضع سلسلة الجزر التي تتنازع عليها الصين واليابان، في خطوة قد تهدد بإثارة توترات بين القوتين الآسيويتين.

وتطلق كل من الصين واليابان أسماء مختلفة على سلسلة الجزر هذه، بحيث تُطلق عليها الأولى اسم "دياويو"، أما الثانية فتسميها "سينكاكو"، وهي مجموعة جزر غير مأهولة بالسكان تمتد على الجرف القاري لبحر الصين الشرقي.

وتدير اليابان مجموعة الجزر هذه منذ عام 1972 لكن الصين لا تزال تطالب بضم هذه الجزر إليها.

وكانت الصين قد حذرت مؤخرا من أي تغيير بالوضع الراهن لهذه الجزر، إذ ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الماضي، أن "جزيرة دياويو والجزر التابعة لها أراض صينية أصيلة. ونطلب من اليابان الالتزام بروح اتفاق الأربع مبادئ، وتجنب خلق حوادث جديدة بشأن قضية جزر دياويو، واتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على استقرار وضع بحر الصين الشرقي"، بحيث أن أحد هذه المبادئ الأربعة هو اعتراف اليابان بأن السيادة على الجزر كانت محل نزاع.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الأميركية، أن مشروع القانون الذي مُرر اليوم في إيشيجاكي تجاهل مخاوف بكين، إذ قال المجلس إن "الموافقة على هذه القضية لم تأخذ في الاعتبار تأثير الدول الأخرى، ولكن تم النظر إلى تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية".

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وكانت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع القانون "يؤكد أن الجزر جزء من الأراضي اليابانية"، ولكن الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية بجامعة الشئون الخارجية الصينية، لي هايدونغ، قال لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المُدارة حكوميا إن "تغيير التصنيف الإداري في هذا الوقت يمكن أن يجعل النزاع أكثر تعقيدًا ويجلب المزيد من مخاطر للأزمة".

وتصاعدت المخاوف من مواجهة محتملة الأسبوع الماضي، مع إعلان خفر السواحل الياباني عن رصد سفن حكومية صينية في المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها كل يوم منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، في رقم قياسي جديد لعدد الأيام المتتالية التي تواجدت فيها سفن صينية في المنطقة.

وردا على الوجود الصيني البحري المتزايد، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، أن "جزر سينكاكو تحت سيطرتنا وهي بلا شك أراضينا تاريخيا وبموجب القانون الدولي. من الخطير للغاية أن تستمر هذه الأنشطة. سنرد على الجانب الصيني بحزم وهدوء".

ويقول محللون مختصون إن النزاع الصيني الياباني على هذا الجزر هو من أشد النزاعات في شرق آسيا، ما قد يشعل فتيل مواجهة محتملة بين البلدين.