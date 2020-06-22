ساري يواجه شبح الرحيل عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، أمام مفترق طرق بخصوص مصيره مع الفريق، وليس أمامه سوى الفوز على بولونيا في الدوري، اليوم الاثنين.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ساري عليه أن يهزم بولونيا، كي لا يخاطر بترك وظيفته كمدرب لليوفي، في ظل النتائج السيئة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة.
وأضافت أن ساري في مهمة طرد الأشباح، التي ظهرت بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.
ونوهت بعض التقارير أن ساري يقترب من الرحيل في ظل سوء النتائج، بعد خسارة لقب السوبر الإيطالي أمام لاتسيو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم خسارة كأس إيطاليا.
ولفتت إلى أن بولونيا فريق منظم وقد يسبب المشاكل لليوفي، خاصة أن السيدة العجوز لا يمر بأفضل فتراته.
ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه.
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