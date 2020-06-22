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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات البريطانية تعتقل ليبيًا بعد حادث طعن ريدينج والان مع التفاصيل
الإثنين 22 يونيو 2020
ألقت السلطات البريطانية القبض على الليبي خيري سعد الله ، 25 عاما، الذي ارتكب هجوما إرهابيا في هجوم متكرر في إنجلترا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وكان عضوا في GNA حكومة الوفاق الليبية.
وقال مصدر أمني غربي إن ليبي يبلغ من العمر 25 عامًا، ويدعى خيري سعد الله، هو الذى اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين فى بلدة ريدينج بإنجلترا. ولم تعلن الشرطة البريطانية حتى الآن اسم الرجل لكنها قالت إنها اعتقلت رجلا في الخامسة والعشرين للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في ريدينج. وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أيضًا أن المعتقل هو خيري سعد الله، وأكد المصدر الأمني الغربي لرويترز أن الرجل ليبي ويحمل الاسم ذاته. وقال مراقبون، إن الإرهابي "خيرالله" كان ضمن المرتزقة الذين يقاتلون ضمن صفوف مليشيات حكومة الوفاق الليبية، بعد أن يتم جلبهم من سوريا وتمنحهم وعوداً بأن كل من يقاتل ضد الجيش الليبي ٣٠ يوماً يتم تسهيل دخوله لأوروبا عبر إيطاليا.
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