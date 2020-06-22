درس قاسى من رواد مواقع التواصل للمصرية آية حجازى: إرهابية تؤيد الاغتصاب

الإثنين 22 يونيو 2020

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوما حادا على الناشطة المصرية آية حجازى، التى كانت تسرح الأطفال وتستخدمهم فى التعذيب وإلقاء الحجارة على قوات الأمن.

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وأضاف رواد مواقع التواصل أن حجازى استغلت الثغرات القانونية؛ للحصول على براءة للأطفال لكي يعودوا لإلقاء الطوب على القوات الأمنية، كما ذكروا آية حجازى بتأييدها اغتصاب الأطفال، فى الوقت الذي دافعت فيه عن العنصرية.

وأشار الرواد إلى أن السجون في مصر أشرف من مراكز تجميع الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا، وأن الإنسانة المنحلة أخلاقيا تتعاون مع الإخوان الإرهابية وتتواصل معهم، مؤكدين أن زوجها سافر تركيا؛ ليعمل تقارير إعلامية ضد مصر، كما أيدت تعذيب الشرطة الأمريكية للسود والعنصرية.