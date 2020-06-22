شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» لا يزال يتسارع حول العالم وآثاره الاقتصادية ستدوم لسنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتسارع، وذلك بعد ساعات من رسالة طمأنة بعثت بها أمس.

ووفقا لـ”العربية.نت”، حذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، من أنّ فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

Advertisements

وقال في منتدى عبر الفيديو نظّمته حكومة إمارة دبي، “على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، فيما جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط“.

وتابع “نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية وآثاره ستبقى لعقود“.

وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر.