شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية «كارولينا» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار في أكبر مدينة في ولاية كارولينا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، قال نائب قائد شرطة شارلوت مكلنبورغ، جوني جينينغز، إنه تم التأكد من مقتل شخصين، مضيفاً أن عدد من السيارات اصطدمت بخمسة أشخاص آخرين بعد إطلاق النار.
وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار وقع في طريق بيتس فورد في شمالي شارلوت، فيما لم تتمكن الشرطة في الولاية من القبض على أي شخص على صلة بواقعة إطلاق النار حتى الساعة.
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