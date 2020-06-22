شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وجه من خلاله لسموه دعوة لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر شركاء السودان الذي تستضيفه ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل البلدين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.