شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل البلدين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
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