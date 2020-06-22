شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 641 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 641 السابقة تضمنت (383 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 75ر59 في المئة و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة 25ر40 في المئة.
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