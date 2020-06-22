شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 641 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 641 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291 وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 330.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 641 السابقة تضمنت (383 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 75ر59 في المئة و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة 25ر40 في المئة.