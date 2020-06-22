شكرا لقرائتكم خبر عن أول مقاتلة تايوانية تنطلق في رحلة التدشين والان نبدء بالتفاصيل

أكملت أول مقاتلة تايوانية محلية الصنع اليوم الأثنين رحلتها التدشينية، وذلك في إطار تعزيز قوات تايبيه الدفاعية. وقامت المقاتلة براف إيجل برحلة لمدة 12 دقيقة من قاعدة تشينج شوانج كانج الجوية بوسط تايوان، بحضور الرئيسة تساي انج وين ومسؤولين بارزين. وتعد المقاتلة، المزودة بقمرة قيادة رقمية، الأولى ضمن أسطول جديد. وكانت وزارة الدفاع الوطني التايوانية قد كلفت في مطلع عام 2017 شركة تطوير القطاع الفضائي بتصميم وإنتاج 66 مقاتلة طراز ايه جيه تي اس بحلول عام 2026 لكي تحل محل الطائرة ايه تي 3- و المقاتلات اف5- ، التي يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة عقود.

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