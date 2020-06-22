شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مستعدون دائماً للتفاوض في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع في ملف سد النهضة، موضحا أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم إن شكري -تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض-، وجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.