الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة "أي تهديد"

(الصورة من الأرشيف)

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر في مواجهة "أي تهديد"، على ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وقال البيان إن الصفدي أجرى الأحد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر سامح شكري جرى خلاله "بحث المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها ذاك أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وشدد على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام".

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وبحسب البيان، أكد الوزيران "ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسياً بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأقرب وقت ممكن، وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة التي تشمل اتفاق الصخيرات، ومؤتمر برلين، واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين".

وكان قد لوّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت بـ "تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

في موازاة ذلك، اعلنت جامعة الدول العربية الأحد أنه تقرر أن يعقد الاثنين اجتماع طارئ عبر الانترنت على مستوى وزراء الخارجية حيث دعت اليه مصر، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.