وزيرا خارجية السعودية وليبيا يبحثان سبل التسوية السياسية

الخليج 365الإثنين 2020/6/22 04:16 م بتوقيت أبوظبي
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الليبي عبدالهادي إبراهيم الحويج سبل التسوية السياسية للأزمة في البلاد، وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها الاثنين إن اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية ونظيره السعودي تضمن استعراضا لآخر الأحداث الجارية على الساحة الليبية.
وتطرق النقاش إلى المساعي السياسية المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية بعد إعلان القاهرة المعلن عنه والذي يحظى بتأييد دولي وإقليمي.
تضمن إعلان القاهرة في بنوده وقف إطلاق النار وخروج المليشيات والمرتزقة الذين تم استجلابهم من دول بعينها تسعى لتوطين الإرهاب في ليبيا والعبث بمقدراتها ووحدة أراضيها.
وأضاف بيان الخارجية الليبية أن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أكد على سلامة وأمن واستقرار ووحدة ليبيا ودعم المملكة لكافة الجهود السلمية لحل الأزمة وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكد حرص المملكة أيضاً على أن يكون الحل (ليبي ليبي) وأن تكون التسوية السياسية التي يتم التوصل إليها بعيدة عن تأثير المصالح والأجندة المرتبطة بالخارج، في إشارة إلى التدخلات التركية.
وفي ختام هذا الاتصال أكد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لما فيه دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
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