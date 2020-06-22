مسؤول أمريكي: إسرائيل ستأخذ تحذيرات الإمارات حول الضم بعين الاعتبار

قال مسؤول أمريكي بارز، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ستأخذ بعين الاعتبار تحذيرات دولة الإمارات العربية المتحدة من خطورة ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "ليس سراً أن الإمارات ودولا أخرى في المنطقة قلقة بشأن الضم، لذلك فإن أمام إسرائيل عددا من القرارات المعروضة عليها، أنا واثق من أنهم سيأخذون كل هذه العوامل بعين الاعتبار".

وأشار شينكر إلى أنه واثق من أن إسرائيل ستدرس رد فعل دول الخليج العربي والتداعيات التي ستترتب على مثل هذه الخطوة بشأن العلاقات معها قبل المضي قدما في التخطيط لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان سفير دولة الإمارات العربية في واشنطن، يوسف العتيبة، حذر في مقال كتبه ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، من تداعيات خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

Advertisements

وشدد العتيبة على أن الضمّ "سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي"، معتبرا أن "استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.



ورفض الفلسطينيون والمجتمع الدولي خطوة الضم ، وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أنها ستحكم بالفشل على فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يشار إلى أن تنفيذ خطة الضم يتطلب موافقة نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني جانتس ووزير خارجيته جابي أشكنازي طبقا لشرط وضعته الإدارة الأمريكية لتأييد الضم.

غير أن الخلافات بين نتنياهو من جهة وجانتس وأشكنازي من جهة أخرى ما زالت مستمرة.