مصر: مستعدون للتفاوض حال وقف الملء الأحادي لسد النهضة

أبدت مصر، الإثنين، استعدادها للعودة إلى التفاوض بشكل فوري حال وقف إثيوبيا الملء الأحادي لسد النهضة.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية اليوم قالت إنه "تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا (غدو أندرجاتشاو) حول دوافع لجوء القاهرة إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض".

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده "انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل".

وأكد استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.

Advertisements

ووجه شكري "التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي".

والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر، وإثيوبيا، والسودان) التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

ومن جانبها، أكدت إثيوبيا، الخميس، إحراز تقدم في حل أبرز القضايا الفنية بشأن السد من خلال التفاوض، لكنها أوضحت أن "الانتهاء الكامل للمفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.