وزير الخارجية: لم نهدد إثيوبيا بعمل عسكري.. وعندما يحين الوقت سنكون صريحين للغاية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسئولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء سد النهضة.
وقال شكري، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أمس الأحد، إن مسئولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا "ستخلق مثل هذا التهديد".
وأشار وزير الخارجية إلى أن مل سد دون اتفاق "من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات".
وأكد أن مصر "لم تهدد إثيوبيا بعمل عسكري حيث سعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية"، مؤكداً أن مصر مصر "لم تقم خلال السنوات الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".
وأضاف شكري أنه "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأت في ملء السد، فسنجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".
وتابع: "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".
ودعا شكري الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، بجانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".
وأضاف وزير الخارجية أن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن "يجب التفاوض بشأنه بحسن نية"، موضحاً أن أي اتفاق مستقبلي على تقاسم حصص مياه النيل يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.
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