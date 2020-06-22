تفاصيل نهب تركيا 12 مليار دولار من أموال ليبيا

كشف تقرير لمركز أبحاث ومقره فيينا أن حكومة الوفاق الليبية أرسالت 12 مليار دولار إلى الحكومة التركية في الفترة الأخيرة، مقابل تدخلها العسكري في ليبيا ومواجهة الوطني.

وقال مركز ”أبحاث ودراسات مينا“ إن المبالغ توزعت على عدة أقسام، بينها 8 مليارات دولار وضعت كوديعة في البنك المركزي التركي، في حين تسلمت الحكومة التركية مبلغ 4 مليارات بشكل نقدي.

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والعام الماضي، كشفت وكالة ”بلومبيرج“ أن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق "وراؤه دوافع مالية."

وقال مسئولين تركيين، في تصريحات نقلتها الوكالة، إن الهدف الرئيسي لتركيا من وراء دعم فايز السراج وحكومته في طرابلس يتمثل في ضمان قدرتها على استكمال مشاريع البناء في ليبيا والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار، والتي كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق بشأنها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضاف المسئولين أن ضمان الاستقرار في طرابلس وتعزيز بقاء حكومة السراج سيجعلان من السهل ترسيم الحدود البحرية، ومساعدة تركيا على توسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتعزيز منافستها من أجل السيطرة على موارد الطاقة وطرق الإمداد في شرق البحر المتوسط.