شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تطالب "وكالة الشراكة من أجل التنمية" بزيادة التسهيلات الائتمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، بأستمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيزات نشاطاتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات والصناديق التنموية الأممية والإقليمية تمهيداً لعقد اتفاقات مع تلك الدول والهيئات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الوكالة وكذا العمل علي حشد التسهيلات الائتماية لتحيق الأغراض التنموية للوكالة.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أهمية تنسيق الوكالة المصرية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعزيز عمل الوكالة من خلال الفاعليات واللقاءات التي تجريها اللجنة مع ممثلي الدول الاجنبية المعتمدين بالقاهرة ووفود ممثلي الدول الخارجية التي تلتقيها اللجنة، وكذلك من خلال الفاعليات الدولية المختلفة للجنة في المحافل الدولية لحشد الدعم الفني والمالي والاستراتيجي للوكاله في ضوء عدد من الاعتبارات في مقدمتها عضوية مصر في الترويكا الافريقية، ورئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمبادرة الألمانية لإطلاق مشروع مارشال جديد لتنمية افريقيا.

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واشارت اللجنة، إلي أن هناك العديد من الفاعليات والمبادرات التي يجب أن تستغلها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز دورها التنموي.

جدير بالذر، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنه 2013 حيث أدمج الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الاسلامة والأوروبية والدول المستقلة حديثا والصندوق المصري للمعونه الفنية لافريقيا، في صندوق واحد يسمي "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" وتتبع وزير الخارجية ومقرها القاهرة.