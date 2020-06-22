شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب والمصريين الأحرار يدعمان مديرية صحة المنوفية بالمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب المصريين الأحرار، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتسليم مديرية الصحة بالمنوفية عدد من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا في إطار مبادرة "الوعي أمان".

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بدعم الطواقم الطبية والتنسيق الكامل لتقديم ما يلزم من خدمات ومساعدات لمواجهة ازمة الفيروس القاتل.

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وحضر ممثل للحزب محمود ريش امين الحزب بمحافظة المنوفية، ومن التنسيقية محمود ترك، وسط حضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو التنسيقية، والدكتور نصيف حفناوي ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حيث شملت المستلزمات 10 الآلاف كمامة طبية، و100 علبة جوانتي لاتكس ماليزي، و200 لتر كحول إيثيلي، و50 عبوة هاند جيل ، و200عبوة كحول طبي بخاخ 100 ملم،140 فيس شيلد ماسك ، و50 بدلة عزل ووتر بروف.

ووجه الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتوزيعها مناصفة بين مستشفي منوف العام والحميات، وباشر التسليم أمين حزب المصريين الأحرار بالمنوفية .