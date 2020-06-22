شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اعترف ترامب لمستشاره بأن إردوغان لن يحارب داعش؟..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلطت صحيفة أحوال تركية المعارضة الضوء على اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ليس مهتما بمحاربة داعش بحسب ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون، في كتابه الجديد "في الغرفة حيث حدث ذلك"

ووفقا لما جاء فى الكتاب فإن ترامب اخبر بولتون أن "أردوغان لا يهتم بداعش"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستظل قادرة على ضرب النتظيم بعد مغادرتنا لسوريا".

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وشرح بولتون كيف تحدّثت وسائل الإعلام الأمريكية، ولا سيما نيويورك تايمز وواشنطن بوست، عن التناقضات في التصريحات التي أدلى بها مختلف المسئولين الحكوميين وفي سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، بعد أن أعلن ترامب عن نيته المتمثلة في سحب القوات منها في ديسمبر 2018.

وقد وعد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية بأن يسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا التي يسيطر عليها الأكراد، وهو أمر عارضه بولتون.

فمع بداية الحرب الأهلية في 2011، ركز السوريون الأكراد على السيطرة على هذه الأراضي، حيث أسسوا ما أسموه إدارة ديمقراطية مستقلة. وحاولوا تجنب قوات الحكومة السورية، وقاتلوا الدولة الإسلامية بدلا من ذلك، وهو ما منحهم دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر، اعتقد ترامب أن تركيا "كانت مستعدة لأشهر لعبور الحدود إلى سوريا. ولهذا السبب أراد الرئيس أن يُخرج القوات، قبل أن تهاجم تركيا الأكراد بينما جنودنا هناك".