محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، يوم الاثنين، إن الرجل الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.

وقالت باتيل ”هذا حدث مأساوي“. ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبيا لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت ”ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: منفذ هجوم ريدينج كان يعمل منفردا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.