ضبط 3 متهمين بحيازة "2.5 كيلو هيروين" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية القبض على 3 عاطلين بمنطقة العامرية، لاتجارهم في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 2.5 كيلو لمخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائهم.
كانت وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية تفيد قيام 3 عاطلين، بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.
أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى ضبط اثنين منهم في كمين أمني بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما" 1.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين تقدر قيمتها بـ225 ألف جنيه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".
فيما جرى القبض على الثالث في كمين آخر وبحوزته" كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".
اعترف المتهمون في التحقيقات بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.
حررت عن ذلك محاضر جنايات في قسم شرطة أول العامرية، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
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