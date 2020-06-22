قُدرت بـ 600 ألف جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 64 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (شخصين "لهما معلومات جنائية") اتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في المواد المخدر، وذلك بأحد الكمائن المعدة لضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (64 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي). قُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (592 ألف جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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