مصادر: التنسيق بين البنوك والمركزي قبل منح القروض الدولارية للعملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصدران في إدارات الائتمان بالبنوك، لمصراوي، إن البنك المركزي طالب البنوك بالتنسيق معه قبل الموافقة على القروض الدولارية للعملاء.

وأضاف المصدران أن الإجراءات التنسيقية مع المركزي على القروض الدولارية تأتي كإجراء تنسيقي لحصر طلبات العملاء على الدولار ذات الشرائح المرتفعة.

وذكرا أن موافقة البنك المركزي على القروض الدولارية للعملاء يعد إجراء ضروريا للبنوك قبل إقرار القرض.

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ويعد قطاع البترول والكهرباء من أكبر العملاء بالبنوك المقترضين بشريحة الدولار، وذلك لاستيراد مستلزمات التشغيل من الخارج.

وتعاني مصادر مصر من العملات الأجنبية من التأثر سلبا بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة إيرادات السياحة، ولكن مصر استطاعت الحصول على نحو 7.8 مليار دولار عبر قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

كما أن مصر في طريقها للحصول على نحو 5.2 مليار دولار عبر برنامج جديد لمدة عام اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي، ولكنه حاليا رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما سيحسمه المجلس يوم الجمعة المقبل.