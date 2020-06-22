وزير الصحة العراقي: ارتفاع عدد الإصابات ينذر بدخولنا في مرحلة وبائية خطيرة

قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الإثنين، إن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، ينذر بدخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكد في مؤتمر صحفي، أن "تصاعد أعدادالإصابات بكورونا يشير إلى دخول البلاد بمرحلة وبائية خطيرة، لكن هناك مساع لإنجاز مستشفيات سريعة سعة 400 سرير".
وأضاف "حتى اللحظة لا يوجد أيعلاج لكورونا ونعمل على تكثيف الجهود من أجل استيعاب أعداد المصابين بالفيروس".
وبين وزير الصحة العراقي، أن "نسبة الشفاء من كورونا في العراق بلغت 45% والوفيات 3.5 بالمئة".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الأحد تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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