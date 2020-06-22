احتجاجًا على الليرة التركية.. إضراب ومظاهرات في شمال سوريا

شهدت مدينة تل أبيض شمال الرقة في سوريا إضرابًا عامًا ومظاهرات احتجاجًا على قرار بيع مادة الخبز بالليرة التركية، إضافة لارتفاع سعر الخبز، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ومع تراجع سعر صرف الليرة السورية فيالسوق السوداء أخيرًا بدأت مناطق في إدلب بشمال سوريا، الخارجة عن سيطرة الحكومة، باستخدام الليرة التركية كبديل عن العملة السورية، وفقًا لوسائل إعلام تركية.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقدت العملة السورية 100% من قيمتها. ووفقا لمواقع تتابع العملة السورية، فقد جرى تداول العملة السورية أمس في نطاق 2550 - 2650 ليرة للدولار، بعدما كانت مطلع أبريل الماضي عند 1285 ليرة للدولار.
وكان سعر الدولار يبلغ نحو 47 ليرة قبل عام 2011 الذي شهد اندلاع الأزمة في سوريا.
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