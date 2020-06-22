بوتين يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لأمهات المنتصرين

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لحديقة "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو، بالتعرف على متحف "طريق الذاكرة"، ووضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لـ"أمهات المنتصرين"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووصل الرئيس بوتين، في يوم ذكرى الحزن إلى كوبينكا بالقرب من موسكو، حيثتقع كاتدرائية القوات المسلحة الروسية. وهناك حضر الرئيس بوتين صلاة وقداسا أقامه البطريرك كيريل.
وبعد ذلك، توجه بوتين برفقة البطريرك ووزير الدفاع سيرجي شويجو، إلى النصب التذكاري لـ "أمهات المنتصرين" ووضع أكليل الزهور.
تم تشييد متحف "طريق الذاكرة"، حول المعبد الرئيسي للقوات المسلحة. يقع المتحف عند معلم بارز، حيث دافع الجيش الأحمر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عن موسكو.
يبلغ طول طريق المتحف 1418 مترا، تماما كما عدد أيام الحرب. العنصر الرئيسي في هذا المجمع هو معرض صور "نهر الزمن" الذي يضم معلومات حول جنود الخط الأمامي، والحزبيين، وسكان لينينجراد المحاصرين، والعاملين في الجبهة الداخلية.
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