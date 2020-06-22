الحكومة الروسية ترفع الدعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة

زادت الحكومة الروسية من حجم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا من 81.2 مليار روبل إلى 104.4 مليار روبل (حوالي 1.5 ملياردولار)، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
في مايو الماضي، خصصت الحكومة الروسية حوالي 81.2 مليار روبل من الصندوق الاحتياطي، لسداد إعاناتللشركات الصغيرة والمتوسطة، من القطاعات المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لقرار الحكومة الجديد، صدرت تعليمات لوزارة المالية الروسية، بمراقبة الاستخدام الهادف والفعال لمخصصات الميزانية، مع تقديم تقرير للحكومة قبل 1 فبراير 2021.
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