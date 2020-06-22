الصين تبحث وراء الأسباب التي أدت إلى “الموجة الثانية” من كورونا.. فماذا يجري في بكين؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يونيو 2020 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

إلا أن الحديث عن تفشي موجة ثانية، فتح باب التساؤلات مجدداً لدى لياحثين للتفتيش عن المصادر والأسباب التفصيلية التي فجّرت ‏ما يمكن وصفه بموجة ثانية أو عودة ثانية للفيروس التاجي المستجد الذي حصد ‏أرواح الآلاف حول العالم.

‏ففي حين عادت بكين لتسجل بشكل يومي إصابات جديدة بكورونا، يجري البحث ‏عميقا خلف أسوار ومحلات بيع المواد الغذائية في العاصمة الصينية، لاسيما في ‏سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر والثمار البحرية في ‏العاصمة لمعرفة التفاصيل.‏

وكان الفيروس العائد مجددا إلى الصين التي أشرفت قبل أسابيع على إعلان ‏الانتصار عليه، اكتشف خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد، لكنه ‏تمدد أيضا على ما يبدو إلى مواد غذائية أخرى بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية ‏في البلاد.‏

دجاج ومشروبات غازية: فقد أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان أمس “تعليقا مؤقتا” لاستيراد الدجاج ‏المثلّج الذي تنتجه شركة “تايسون فودز” الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في ‏إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة. وجاء في البيان أن ‏المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.‏

كذلك أمرت السلطات شركة “بيبسيكو” الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات ‏بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينت إصابة عدد من الموظفين بالفيروس، ‏وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.‏

كما أوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في ‏الحجر الصحي.‏

رمي ثمار البحر: وكانت السلطات نصحت السكان قبل أيام برمي ثمار البحر المجمدة التي ابتاعوها ‏من سوق شينفادي المغلق حالياً.‏

يأتي هذا في وقت تستمر بكين بتسجيل إصابات بشكل يومي بكورونا، بعد أن ‏اختفت لأسابيع في السابق.‏

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فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة في 21 ‏حزيران، منها تسع حالات في العاصمة بكين.‏

وكانت الصين سجلت 26 إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 في بكين.‏

يذكر أن السلطات المحلية أعادت فرض قيود على تنقل الناس بالعاصمة وكثفت من ‏الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.‏

إلى ذلك، تم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة ‏بست حالات قبل يوم، علماً أن الصين لا تحصي المرضى الحاملين للفيروس دون ‏ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.‏

جمع أكثر من مليوني عينة: يشار إلى أن البلاد سجلت خلال الأيام الماضية أكثر من 220 إصابة في بؤر ‏جديدة في بكين مصدرها سوق شينفادي.‏

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين ‏الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.‏

كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.‏

ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في ‏توصيل الطعام أيضاً.‏

وأكد، الجمعة، مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الامراض والوقاية ‏منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن بكين ستواصل تسجيل ‏إصابات جديدة.‏