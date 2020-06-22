كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تحدد أي السياح غير الأوروبيين يمكنهم زيارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر السلطات في إسبانيا هذا الأسبوع، أي الزوار القادمين من خارج أوروبا يمكنهم الدخول، حيث ترحب بالمسافرين العائدين من الدول المجاورة في محاولة لإحياء صناعة السياحة التي تم إغلاقها بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد، حسبما قال وزير.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، لراديو COPE، إنه تم رفع الحجر الصحي الذاتي للزوار لمدة أسبوعين، ولكن لا يزال غير الأوروبيين غير مسموح لهم بالدخول باستثناء حاملي جوازات السفر الإسبانية أو العاملين الصحيين أو الأشخاص العابرين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقرر ما إذا كانت ستفتح الحدود لغير الأوروبيين على أساس المعايير الوبائية.

أُعيد فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي ورفعت معظم القيود، مما دفع آلاف الفرنسيين إلى العبور إلى إسبانيا يوم الأحد بحثًا عن التبغ الرخيص والكحول.

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تُعد إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الزيارات، حيث يأتي واحد من كل خمسة من زوارها البالغ عددهم 80 مليون زائر سنويًا من بريطانيا. ويملك نحو 400 ألف بريطاني منزلاً هناك.

وقال وزير الصحة، سلفادور إيلا، لمحطة راديو كادينا سير، إن مدريد ستناقش مع شركاء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيسمحون أيضًا بدخول مسافرين من خارج القارة.

تأمل مدريد أن تسمح عودة الزوار للسياحة، التي تمثل وظيفة واحدة في ثمانية وحوالي 12٪ من الاقتصاد، لإنقاذ موسمها الصيفي.

كانت إسبانيا قد فكرت في فرض الحجر الصحي على المسافرين من بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي، لكنها قررت في النهاية عدم القيام بذلك.

واحدة من الدول الأكثر تضررًا، سجلت إسبانيا 246،272 حالة و 28،323 حالة وفاة بسبب مرض فيروس كورونا المستجد. وأضاف وزير الصحة إيلا، أن السلطات حددت بعض حالات تفشي فيروس كورونا المحلية الصغيرة الجديدة، لكنها كانت تحت السيطرة.